Госдолг США преодолел новый порог

Американский госдолг "взял новую высоту", а точнее, побил очередной антирекорд. Информацию о текущем его состоянии опубликовал Минфин США.
Государственный долг Америки впервые в истории вырос выше $33 трлн, следует из данных финансового ведомства штатов.
В частности, на сайте министерства в разделе "совокупный государственный долг" указано $33,04 трлн. Рекорд, или, точнее, антирекорд, был поставлен 18 сентября.
Напомним, предыдущий психологический порог – в $32 трлн – показатель взял всего три месяца назад, в середине июня.