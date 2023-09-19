Госдолг США преодолел новый порог

Опубликовано: 0:35, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Американский госдолг "взял новую высоту", а точнее, побил очередной антирекорд. Информацию о текущем его состоянии опубликовал Минфин США.

Государственный долг Америки впервые в истории вырос выше $33 трлн, следует из данных финансового ведомства штатов.

В частности, на сайте министерства в разделе "совокупный государственный долг" указано $33,04 трлн. Рекорд, или, точнее, антирекорд, был поставлен 18 сентября.

Напомним, предыдущий психологический порог – в $32 трлн – показатель взял всего три месяца назад, в середине июня.