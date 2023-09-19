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Госдолг США преодолел новый порог

Госдолг США преодолел новый порог
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Американский госдолг "взял новую высоту", а точнее, побил очередной антирекорд. Информацию о текущем его состоянии опубликовал Минфин США.

Государственный долг Америки впервые в истории вырос выше $33 трлн, следует из данных финансового ведомства штатов.

В частности, на сайте министерства в разделе "совокупный государственный долг" указано $33,04 трлн. Рекорд, или, точнее, антирекорд, был поставлен 18 сентября.

Напомним, предыдущий психологический порог – в $32 трлн – показатель взял всего три месяца назад, в середине июня.

Почему в США такой большой госдолг? 

Почему в США такой большой госдолг? 

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