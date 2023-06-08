Госдолг США перешагнул порог в $34 трлн

Госдолг США превысил $34 трлн, за год госдолг увеличился на $4 трлн. К началу следующего января госдолг США вновь достигнет потолка, который был сдвинут во избежание дефолта летом 2023 года.
В США новый год начался с нового антирекорда по госдолгу - он превысил $34 трлн.
Согласно данным на сайте американского Минфина, в 00.30 мск 3 января уровень государственного долга США достиг уровня $34,001 трлн.
За минувший год рост госдолга страны превысил $4 трлн.
Отметим, что в середине 2023 года президент США Джо Байден подписал документ повышающий потолок госдолга страны, иначе в США еще летом произошел бы дефолт.
Согласно прогнозам, американский госдолг упрется в новый потолок через год - 2 января 2025 года.
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