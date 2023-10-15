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Госдеп опроверг заявление Блинкена

Госдеп опроверг заявление Блинкена
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Американский госдеп опроверг информацию, которую распространило издание Politico. Ранее там опубликовали слова Блинкена о готовящемся "нападении" Азербайджана на Армению.

Американский госдепартамент опроверг информацию, которую распространило издание Politico.

Ранее газета опубликовала статью, в которой говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовящемся "нападении" Азербайджана на Армению.

Там сказано, что Азербайджан якобы собирается напасть на Армению в ближайшие недели.

Официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер сообщил, что статья ошибочна.

"Мы подчеркивали, что любое нарушение территориальной целостности и суверенитета приведет к серьезнейшим последствиям"

- Мэтью Миллер

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