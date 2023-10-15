Госдеп опроверг заявление Блинкена

Американский госдеп опроверг информацию, которую распространило издание Politico. Ранее там опубликовали слова Блинкена о готовящемся "нападении" Азербайджана на Армению.
Американский госдепартамент опроверг информацию, которую распространило издание Politico.
Ранее газета опубликовала статью, в которой говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовящемся "нападении" Азербайджана на Армению.
Там сказано, что Азербайджан якобы собирается напасть на Армению в ближайшие недели.
Официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер сообщил, что статья ошибочна.
"Мы подчеркивали, что любое нарушение территориальной целостности и суверенитета приведет к серьезнейшим последствиям"
- Мэтью Миллер