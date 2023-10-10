Госдеп назвал цель США на Южном Кавказе

Госдеп США заявил, что цель Вашингтона на Южном Кавказе заключается в прочном мире и стабильности. Ранее миссия ООН посетила Карабахский экономический район.
Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер назвал цель Вашингтона на Южном Кавказе.
По его словам, единственная цель США в регионе заключается в прочном мире и стабильности на Южном Кавказе.
Ранее миссия ООН посетила Карабахский экономический район Азербайджана. В ходе визита миссия опровергла утверждения Еревана об "этнических чистках".