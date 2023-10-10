Госдеп назвал цель США на Южном Кавказе

Опубликовано: 23:42, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Госдеп США заявил, что цель Вашингтона на Южном Кавказе заключается в прочном мире и стабильности. Ранее миссия ООН посетила Карабахский экономический район.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер назвал цель Вашингтона на Южном Кавказе.

По его словам, единственная цель США в регионе заключается в прочном мире и стабильности на Южном Кавказе.

Ранее миссия ООН посетила Карабахский экономический район Азербайджана. В ходе визита миссия опровергла утверждения Еревана об "этнических чистках".