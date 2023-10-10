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Госдеп назвал цель США на Южном Кавказе

Госдеп назвал цель США на Южном Кавказе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Госдеп США заявил, что цель Вашингтона на Южном Кавказе заключается в прочном мире и стабильности. Ранее миссия ООН посетила Карабахский экономический район.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер назвал цель Вашингтона на Южном Кавказе.

По его словам, единственная цель США в регионе заключается в прочном мире и стабильности на Южном Кавказе.

Ранее миссия ООН посетила Карабахский экономический район Азербайджана. В ходе визита миссия опровергла утверждения Еревана об "этнических чистках".

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