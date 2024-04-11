Горный Дагестан готовится к урагану

Ветер силой до 20 м/с прогнозируется в четверг и пятницу в горных районах Дагестана. Кроме того, в горах Дагестана Ингушетии, Чечни, КЧР и КБР лавиноопасно.

Внезапные изменения погоды могут быть вызваны различными факторами, и вот снова наступает время для жителей и гостей горных районов Дагестана быть бдительными. 18 апреля прогнозируются сильные дожди и порывистый ветер до 20 метров в секунду, что может создать опасные ситуации и вызвать проблемы для людей, находящихся на открытом воздухе.

«В горах Дагестана 18−19 апреля выше 2 000 метров лавиноопасно, 20 апреля сильный дождь, ветер до 20 м/с»

– сайт Гидрометцентра России.

Также синоптики предупреждают об опасности схода лавин в горах Ингушетии, Чечни, КЧР и КБР.

Со своей стороны отметим, что во время непогода важно помнить базовые правила безопасности. Так, если вы находитесь в горах во время сильных дождей и ветра стоит найти укрытие от ветра и дождя, чтобы избежать гипотермии. Необходимо быть осторожными на дорогах, так как они могут стать скользкими и опасными для движения.

Кроме того, необходимо следить за прогнозом погоды - это не просто рекомендация, а необходимость, особенно когда речь идет об экстремальных погодных условиях. Быть в курсе предстоящих изменений позволяет своевременно принимать меры безопасности и защищать себя и своих близких.