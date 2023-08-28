Горнолыжным курортам Европы грозит нехватка снега

Более половины – 53% – европейских горнолыжных курортов могут пострадать от дефицита снега при повышении средней температуры на планете на 2 градуса. Результаты соответствующего исследования, основанного на изучении 2,2 тыс курортов, размещены в Nature Climate Change.
Ученые полагают, что при увеличении показателя на четыре градуса без снега останутся почти всего, а именно 98% курортов.
Отметим, что страны-участницы Парижского соглашения от 2015 года поставили задачу удержания увеличение средней температуры на уровне менее 2 градусов. Такой показатель предполагается выполнять до 2100 года.
Искусственный снег полностью не решит проблему дефицита естественного, считают ученые. Кроме того, массовое его использование приведет в итоге к более масштабным выбросам углекислого газа в атмосферу, а из-за них средняя температура вырастет еще больше.
Напомним, некоторое время назад курорты во Франции и Швейцарии были вынуждены ввести ограничения из-за малого количества снега.