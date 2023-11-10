Горнолыжные трассы России станут больше

Российские курорты увеличивают протяженность горнолыжных маршрутов. В новом сезоне трассы для катания на лыжах и сноубордах увеличатся на 50 км.

Количество трасс для катания на лыжах и сноубордах на курортах России в новом сезоне станет больше, а туристический поток возрастет на 15%. Такую информацию озвучила зампредседателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина.

Она рассказала, что сейчас в РФ около 250 курортов в горах, которые расположены в 65 регионах страны. Длина маршрутов крупнейших из них около 500 км, общая величина территории для катания более 1,5 тыс км.

"За этот и следующий год на российских горнолыжных курортах число трасс увеличится, по нашим оценкам, на

50 км. В этом сезоне открываются новые горнолыжные курорты в Пермском крае: на курорте "Белогорье" будут введены 4 трассы, новые трассы появятся на курортах в Самарской и Тверской областях. На курорте "Хехцир" в Хабаровском крае появится 22 км трасс. Большой виток развития ожидают курорты Северного Кавказа, Алтая, Урала, Сахалина, Мурманской области"

– Светлана Данилина

По информации организации большие изменения ждут несколько отечественных курортов. В частности, дополнительные территории для катания будут созданы на мурманском курорте Большой Вудъявр, в Кузбассе на Шерегеше, а также в Алтае на курорте Манжерок.

Данилова отметила, что российские горнолыжные комплексы будут развиваться, в том числе и за счет притока зарубежных гостей. В этом поможет установка безвизового режима с КНР, а также налаживание дружественных связей с горнолыжными курортами Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Армении.