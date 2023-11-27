Горнолыжные курорты Сочи закрывают трассы из-за непогоды

Покататься на лыжах в Сочи сегодня не смогут туристы на некоторых горнолыжных трассах – они закрыты из-за возможного схода лавин.

Несколько трасс закрыты на горнолыжных курортах в Сочи, кататься сегодня будет нельзя из-за лавинной угрозы. Актуальную информацию публикуют Telegram-каналы курортов.

Роза Хутор

"Трассы Горицвет и Панорама закрыты. Катание с Пика сегодня не откроется. Качели над облаками, Мост на Пике и тюбинг в Горной Олимпийской Деревне сегодня закрыты"

– пресс-служба курорта

Кроме того, по последним данным, в ближайшее время, с 11:00 мск, прекратят работу трассы Змейка и Лабиринт.

Как следует из прогноза погоды, опубликованного утром, видимость в некоторых местах не превышает ста метров.

Газпром Поляна

На курорте Газпром Поляна на склоне Альпика уже закрыта одна трасса. Еще две трассы перестанут работать с полудня.

Красная Поляна

В Красной Поляне закрытых трасс пока нет. Но пресс-служба курорта предупреждает о возможности досрочного закрытия трасс примерно в 12-13 часов. Причина – усиливающий снегопад и большая угроза схода лавин.