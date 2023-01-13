Вестник Кавказа

Горячий Ключ может лишиться статуса города

Горячий ключ
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Кубанский Горячий Ключ в скором времени может остаться без статуса города – причина в том, что по двум из трех параметров – площадь, доля городского населения и его плотность - он не подходит под эти критерии.

Законопроект о понижении статуса Горячего Ключа - "О наделении муниципального образования город Горячий Ключ статусом муниципального округа" - сегодня прошел первое чтение в Заксобрании Краснодарского края, депутаты поддержали его в первом чтении. 

Необходимость пересмотра статуса города возникла после определения федеральным законодательством критериев городского округа. Документ указывает, какая должна быть доля городского населения, площадь территории и плотность населения, а Горячий Ключ не подходит по двум критериям из трех, пояснил председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев, передает портал Юга.ру.

Конечно, смена статуса скажется на жизни курортного местечка - в нем сократится объем трансфертов из регионального бюджета, хотя, с другой стороны, повысится качество управления территориями, уверены чиновники.

Впрочем, до 1 января 2025 года закон предусматривает переходный период, который позволит внести изменения в муниципальные правовые акты.

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