Годовая инфляция в Казахстане составила почти 9%

Жизнь в Казахстане стала дороже на 9% за год. Особенно выросла стоимость услуг.

Размер годовой инфляции в Казахстане к январю составил 8,9%, сообщает статистическое бюро республики.

Сообщается, что стоимость услуг в центральноазиатской республике выросла почти на 14%, цена на продукты повысились на 5,8% (картофель прибавил в цене более 16%), на непродовольственные товары – на 8,4%.

В Казахстане также отмечается значительный рост тарифов на услуги ЖКХ. Более всего подорожала холодная вода – на 43%, также повысились цены на водоотведение – на 26%.

Среди услуг заметно прибавила в цене связь – на 27%. Также дороже стали пассажирские перевозки по железной дороге (рост цен на 18,6%).