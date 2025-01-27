Вестник Кавказа

Годовая инфляция в Казахстане составила почти 9%

Годовая инфляция в Казахстане составила почти 9%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жизнь в Казахстане стала дороже на 9% за год. Особенно выросла стоимость услуг.

Размер годовой инфляции в Казахстане к январю составил 8,9%, сообщает статистическое бюро республики. 

Сообщается, что стоимость услуг в центральноазиатской республике выросла почти на 14%, цена на продукты повысились на 5,8% (картофель прибавил в цене более 16%), на непродовольственные товары – на 8,4%. 

В Казахстане также отмечается значительный рост тарифов на услуги ЖКХ. Более всего подорожала холодная вода – на 43%, также повысились цены на водоотведение – на 26%. 

Среди услуг заметно прибавила в цене связь – на 27%. Также дороже стали пассажирские перевозки по железной дороге (рост цен на 18,6%).

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