Глобальные вызовы для медицины обсудили Россия и ВОЗ

В Женеве прошла встреча замглавы МИД России Сергея Вершинина и гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса. Об этом сказано в сообщении, размещенном 10 июля сайте российского министерства.
Центральной темой встречи стали глобальные вызовы для медицины.
"Стороны обсудили вызовы, с которыми сталкивается глобальное здравоохранение, итоги 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, кадровую представленность России в организации"
– МИД РФ
Кроме того, участники встречи поговорили о реформировании ВОЗ, укреплении ее базового мандата и необходимости деполитизации экспертного диалога.
В начале этого месяца ВОЗ выступила за то, чтобы страны в целях борьбы с хроническими заболеваниями и привлечения допсредств в госбюджет подняли цены на табачную и алкогольную продукцию и сахаросодержащие напитки минимум на 50.