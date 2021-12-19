Вестник Кавказа

Глобальные вызовы для медицины обсудили Россия и ВОЗ

Вакцина Pfizer от коронавируса
© Фото: Динара Хаирова
Замглавы российского внешнеполитического ведомства пообщался с гендиректором ВОЗ на тему глобальных вызовов для медицины. Встреча состоялась в Швейцарии.

В Женеве прошла встреча замглавы МИД России Сергея Вершинина и гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса. Об этом сказано в сообщении, размещенном 10 июля сайте российского министерства.

Центральной темой встречи стали глобальные вызовы для медицины.

"Стороны обсудили вызовы, с которыми сталкивается глобальное здравоохранение, итоги 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, кадровую представленность России в организации"

– МИД РФ

Кроме того, участники встречи поговорили о реформировании ВОЗ, укреплении ее базового мандата и необходимости деполитизации экспертного диалога.

В начале этого месяца ВОЗ выступила за то, чтобы страны в целях борьбы с хроническими заболеваниями и привлечения допсредств в госбюджет подняли цены на табачную и алкогольную продукцию и сахаросодержащие напитки минимум на 50.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
985 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.