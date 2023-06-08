Главы правительств стран СНГ заключили 17 документов о сотрудничестве

Опубликовано: 23:30, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Сочи прошло заседание Совета глав правительств стран СНГ. По его итогам было подписан пакет документов о сотрудничестве.

В четверг, 8 июня, в Сочи состоялось заседание Совета глав правительств стран СНГ, по итогам которого был подписан пакет документов о сотрудничестве. Об этом сообщили в Исполнительном комитете содружества.

"Участники заседания рассмотрели все вопросы, включенные в повестку дня, и приняли 17 документов. Главы правительств обсудили и подписали соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций"

– рассказали в пресс-службе Исполкома СНГ.

Одной из главных тем встречи стало развитие промышленной кооперации государств СНГ. Участники заседания приняли соответствующую концепцию и комплекс мер по ее развитию на период до 2030 года.