Главы правительств стран СНГ заключили 17 документов о сотрудничестве

Сегодня в Сочи прошло заседание Совета глав правительств стран СНГ. По его итогам было подписан пакет документов о сотрудничестве.
В четверг, 8 июня, в Сочи состоялось заседание Совета глав правительств стран СНГ, по итогам которого был подписан пакет документов о сотрудничестве. Об этом сообщили в Исполнительном комитете содружества.
"Участники заседания рассмотрели все вопросы, включенные в повестку дня, и приняли 17 документов. Главы правительств обсудили и подписали соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций"
– рассказали в пресс-службе Исполкома СНГ.
Одной из главных тем встречи стало развитие промышленной кооперации государств СНГ. Участники заседания приняли соответствующую концепцию и комплекс мер по ее развитию на период до 2030 года.