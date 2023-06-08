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Главы Погранслужб СНГ утвердили в Баку почти два десятка документов

Главы Погранслужб СНГ утвердили в Баку почти два десятка документов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главы Погранслужб стран СНГ провели встречу в столице Азербайджана. По ее итогам было утверждено почти два десятка документов.

В четверг, 8 июня, в Баку состоялось 86-е заседании Совета командующих погранвойсками стран-членов СНГ. В нем участвовали представители восьми государств.

После встречи председатель Координационной службы Совета рассказал, что на ней были утверждены 19 документов.

По словам Александра Манилова, все эти документы направлены на регламентацию деятельности и работы Совета.

В заседании участвовали Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

Делегация Армении участвует во встрече командующих погранвойсками стран СНГ в Баку

Делегация Армении участвует во встрече командующих погранвойсками стран СНГ в Баку

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