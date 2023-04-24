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Главы МО России, Турции, Ирана и Сирии соберутся в Москве

Главы МО России, Турции, Ирана и Сирии соберутся в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Москве состоятся переговоры глав Минобороны четырех государств – России, Турции, Ирана и Сирии. Как сообщили в Анкаре, встреча министров назначена на 25 апреля.

Турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил, что в предстоящее время в Москве пройдет встреча руководителей оборонных ведомств четырех стран - России, Турции, Ирана и Сирии.

Глава турецкого Минобороны заявил, что переговоры министров четырех стран по Сирии назначены на 25 апреля. По словам Акара, стороны обсудят ситуацию в регионе, целями встречи станут быстрое решение проблемных вопросов и обеспечение мира и безопасности.

Как отметил министр, Анкара прикладывает все усилия для того, чтобы в регионе царили мир и спокойствие. Он добавил, что после четырехсторонних переговоров в Москве ситуация может измениться в лучшую сторону. При этом глава МО заверил, что позиции Турции предельно ясны.

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