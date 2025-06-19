Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили вопросы сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня созвонился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, обсудив с ним вопросы сотрудничества и проинформировав о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Министр иностранных дел Азербайджана сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом, сообщили в управлении пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили вопросы двухсторонних отношений и сотрудничества в рамках региональных и международных организаций. Особый акцент был сделан на процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, передает АЗЕРТАДЖ.

Джейхун Байрамов рассказал турецкому коллеге о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и ее различных аспектах, нынешнем состоянии дел и перспективах мирного соглашения, а также препятствиях и усилиях по их решению.

Также главы МИД обсудили проблемы безопасности региона и международную ситуацию и другие вопросы, говорится в сообщении.