Вестник Кавказа

Главу Узбекистана ждут в Турции

Главу Узбекистана ждут в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президенты Узбекистана и Турции проведут переговоры. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества.

Главы Узбекистана и Турции проведут переговоры в Анкаре, куда узбекский лидер прибудет по приглашению турецкого коллеги.

«Программой пребывания предусматривается проведение в городе Анкаре третьего заседания Совета стратегического сотрудничества под председательством лидеров двух государств»

– пресс-служба главы Узбекистана.

Уточняется, что  стороны обсудят вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества во всех областях.

Со своей стороны отметим, что взаимодействие Турции и Узбекистана является примером успешного сотрудничества, достигнутого на основе общих интересов и стратегической солидарности.

Сотрудничество между стран охватывает широкий спектр областей, включая политическую, экономическую, военно-политическую и культурную сферы. Это партнерство способствует развитию инфраструктуры, углублению торгово-экономических связей, повышению уровня образования и науки, а также развитию общественных связей.

В рамках политического сотрудничества Турция и Узбекистан активно обмениваются опытом и знаниями в области демократии, правосубъектности и государственного строительства. Обе страны работают над проблемами региональной безопасности и стабильности, поддерживая диалог и сотрудничество на международной арене.

Их экономическое сотрудничество имеет динамичный характер, что подтверждается ростом товарооборота и инвестиций.

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