Главой Акушинского района Дагестана переизбран Махач Абдулкеримов

Депутаты Акушинского района Дагестана сегодня выбирали главу региона – единогласно все присутствовавшие на заседании 57 народных избранников проголосовали за действующего его главу Махача Абдулкеримова.

Главой горного Акушинского района Дагестана снова стал Махач Абдулкеримов – такое решение на сегодняшним заседании единогласно приняли все 57 из 60 депутатов, которые присутствовали на заседании.

Несмотря на молодость (Махачу Абдулкеримову 41 год), за пять лет управления районом он прекрасно зарекомендовал себя как грамотный, чуткий и ответственный руководитель, способный умело управлять регионом, оперативно реагировать на возникающие в процессе работы трудности и решать актуальные для его жителей вопросы, передает "АиФ-Дагестан"

У Абдулкеримова три высших образования – в 2005 году он окончил Дагестанский государственный технический университет по специальности "таможенное дело", в 2011 году - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет МАДИ по специальности "экономика и управление на предприятии", а в 2018 году - факультет физической культуры и безопасности жизнедеятельности Дагестанского государственного педагогического университета.

Напомним, Махач Абдулекеримов возглавляет Акушинский район с марта 2019 года.