Главный тренер сборной Азербайджана сохранил свой пост

Опубликовано: 19:48, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана

Наставник сборной Азербайджана по футболу продолжит тренировать команду в рамках действующего контракта, несмотря на два разгромных поражения о Австрии и Швеции. Такое решение было принято в четверг членами исполкома АФФА.

В четверг прошло заседание исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), на котором обсуждалась целесообразность продолжения сотрудничества с главным тренером национальной сборной Джанни Де Бьязи.

Отчет главного тренера

В ходе встречи 66-летний итальянец выступил с отчетом, посвященном игре и результатам "милли" в квалификации чемпионата Европы 2024 года. Члены исполкома озвучили свое недовольство относительно стартовых матчей отбора на Евро.

Они обратили внимание на то, что важно проанализировать два разгромных поражения от Австрии и Швеции и не допустить повторения таких ошибок в дальнейшем. В частности, было подчеркнуто, что игроки должны осознавать всю ответственность, которая на них ложится, когда они носят футболку национальной команды.

Решение исполкома АФФА

По итогам обсуждения члены исполкома решили не увольнять Джанни Де Бьязи с поста главного тренера. Наставник продолжит работу с командой в рамках действующего соглашения.

После заседания итальянец покинул штаб-квартиру АФФА, не став при этом ничего комментировать журналистам.