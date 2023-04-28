Главный тренер сборной Азербайджана объяснил причины неудачного выступления на старте квалификации Евро-2024

Опубликовано: 23:59, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана

Наставник сборной Азербайджана по футболу объяснил, почему его подопечные так неудачно начали отборочный турнир Евро-2024. В качестве одной из основных причин итальянский специалист назвал небольшое количество азербайджанцев, выступающих в топ-чемпионатах.

Сборная Азербайджана по футболу на данный момент не может конкурировать с австрийскими и шведскими игроками. Об этом заявил главный тренер национальной команды Джанни Де Бьязи, комментируя крупные поражения "милли" на старте отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Итальянец объяснил, что футболисты сборных Австрии и Швеции выступают в топ-чемпионатах и защищают цвета больших европейских клубов, чем азербайджанская команда похвастаться пока что не может. В составе сборной Азербайджана всего три легионера, напомнил наставник.

Джанни Де Бьязи отметил, что в матчах с Австрией и Швецией его подопечные пропустили в общей сложности 9 мячей, половина из которых была забита из-за индивидуальных ошибок игроков, передает Azerisport.com.

"В обеих встречах мы старались доминировать на поле, несмотря на превосходство соперника. Однако качество футболистов в итоге сыграло свою ключевую роль"

– сказал главный тренер "милли".

Он подчеркнул, что прекрасно понимает критику, которая обрушилась на сборную после поражений от австрийцев и шведов, однако призвал не забывать, что до этих встреч команда провела пятиматчевую победную серию.

Турнирная таблица

После двух туров сборная Азербайджана не набрала пока ни одного очка и занимает последнее место в группе F. Лидирует с 6 очками команда Австрии. На втором месте находится Бельгия (3 очка), третьем – Швеция (3 очка), четвертом – Эстония (0 очков).