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Главе МИД Азербайджана присвоен новый статус

Главе МИД Азербайджана присвоен новый статус
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов стал чрезвычайным и полномочным послом – этот дипломатический ранг ему присвоил президент страны Ильхам Алиев.

Министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла - распоряжение об этом подписал президент страны Ильхам Алиев.

Такой же дипломатический ранг - чрезвычайного и полномочного посла – тем же распоряжением президента присвоен и заместителям главы МИД Азербайджана Эльнуру Мамедову и Фаризу Рзаеву, передает Trend.

Напомним, Джейхун Байрамов возглавляет МИД Азербайджана с 16 июля 2020 года.

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