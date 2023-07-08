Главе МИД Азербайджана присвоен новый статус

Опубликовано: 17:54, 8 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов стал чрезвычайным и полномочным послом – этот дипломатический ранг ему присвоил президент страны Ильхам Алиев.

Министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла - распоряжение об этом подписал президент страны Ильхам Алиев.

Такой же дипломатический ранг - чрезвычайного и полномочного посла – тем же распоряжением президента присвоен и заместителям главы МИД Азербайджана Эльнуру Мамедову и Фаризу Рзаеву, передает Trend.

Напомним, Джейхун Байрамов возглавляет МИД Азербайджана с 16 июля 2020 года.