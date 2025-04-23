Глава Высшего совета нацбезопасности Ирана прилетел в Рио-де-Жанейро

Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан сегодня прилетел в Бразилию – ожидается, что он примет участие в 17-м саммите стран объединения и проведет двусторонние и многосторонние встречи.

Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан прибыл в Бразилию для участия во встрече с представителями стран объединения, которые будут обсуждать вопросы сотрудничества в сфере безопасности.

Ожидается, что в ходе своего визита Ахмадиан проведет двусторонние и многосторонние встречи по ключевым вопросам, включающим сотрудничество в сфере безопасности, политики и экономики, а также обменяется мнениями по ситуации в Западной Азии, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Бразилия в 2025 году осуществляет ротационное председательство в БРИКС, и все связанные с этой важной международной организацией заседания проводятся под ее руководством.

Напомним, БРИКС была сформирована в 2006 году. Изначально это объединение состояло из Бразилии, России, Индии и Китая, а через пять лет к ним присоединилась ЮАР. На сегодняшний день в состав БРИКС входит 10 стран - Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Эфиопия, Индонезия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.