Глава Сената Франции принял спикера парламента Армении в Париже

В рамках прозападного внешнеполитического курса Армении глава армянского парламента Ален Симонян прилетел в Париж, где встретился с главой Сената Франции Жераром Ларше. Парламентарии обсудили дальнейшее сотрудничество Армении с Францией и возможности интеграции республики в Евросоюз.

Как рассказали сегодня в пресс-службе армянского парламента, его председатель Ален Симонян побывал сегодня в Париже, где был принят коллегой, главой французского сената Жераром Ларше.

Переговоры были посвящены расширению сотрудничества Парижа и Еревана. Ларше сообщил Симоняну, что Франция намерена постоянно оказывать поддержку Армении во всех ее делах.

Симонян высказал французским властям благодарность за интерес к Армении, помощь в развитии экономики и перевооружении армянской армии, разгромленной в конце Карабахской войны войсками Азербайджана.

Симонян назвал Францию братской страной для Армении.

На переговорах парламентарии двух стран рассмотрели перспективы интеграции Армении в Евросоюз и предварительные итоги государственных реформ в РА, направленных на укрепление демократии.

Также Ален Симонян и Жерар Ларше согласились в том, что мирный договор между Баку и Ереваном должен быть подписан и ратифицирован.