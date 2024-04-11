Глава сельхозкооператива получил обманом 10 млн рублей в Карачаево-Черкесии

Председатель сельхозкооператива в КЧР может провести в заключении ближайшие 10 лет. В результате незаконных действий он получил 10 млн рублей.

В Карачаево-Черкесии завели уголовное дело на руководителя сельскохозяйственного производственного кооператива. Об этом информирует региональная прокуратура.

Следствие полагает, что летом 2022 года фигурант уведомил Минсельхоз республики о том, что серьезно потратился на покупку сельхозтехники. В качестве доказательства он предъявил подложные документы. По этим документам главе кооператива удалось добиться получения субсидий в размере 10 млн рублей.

Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.