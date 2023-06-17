Глава "Роснефти" представил синтетическую нефть на ПМЭФ-2025

В Петербурге на экономическом форуме была представлена синтетическая нефть от "Роснефти". Сечин рассказал о составе отечественного синтетического топлива.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин представил в субботу на ПМЭФ искусственную нефть, произведенную по технологии "Роснефти".
"Перед вами - синтетическая нефть, состоящая из чистейших молекул углеводородов, с нулевым содержанием серы"
– Игорь Сечин
Он рассказал, что "Роснефть" завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL (gas toliquid) – преобразования природного газа в жидкие углеводороды.
"Соответствующими патентами покрыты все стадии технологического процесса. Планируется внедрение этой технологии на Таймыре"
– Игорь Сечин
GTL представляет собой газожидкостную конверсию (ГЖК), в результате которой газ превращается в высококачественное, не содержащие серу топливо.