Вестник Кавказа

Глава "Роснефти" представил синтетическую нефть на ПМЭФ-2025

Глава "Роснефти" представил синтетическую нефть на ПМЭФ-2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Петербурге на экономическом форуме была представлена синтетическая нефть от "Роснефти". Сечин рассказал о составе отечественного синтетического топлива.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин представил в субботу на ПМЭФ искусственную нефть, произведенную по технологии "Роснефти".

"Перед вами - синтетическая нефть, состоящая из чистейших молекул углеводородов, с нулевым содержанием серы"

– Игорь Сечин

Он рассказал, что "Роснефть" завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL (gas toliquid) – преобразования природного газа в жидкие углеводороды.

"Соответствующими патентами покрыты все стадии технологического процесса. Планируется внедрение этой технологии на Таймыре"

– Игорь Сечин

GTL представляет собой газожидкостную конверсию (ГЖК), в результате которой газ превращается в высококачественное, не содержащие серу топливо.

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