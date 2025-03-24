Глава МВД России прибыл в Казахстан

Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев прибыл в Усть-Каменогорск (административный центр Восточно-Казахстанской области).
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прилетел в Усть-Каменогорск – город на востоке Казахстана, сообщается на сайте МВД РФ.
"Российский министр примет участие в заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Казахстан"
– пресс-служба министерства
На повестке мероприятия – текущая ситуация и дальнейшие перспективы сотрудничества органов внутренних дел РФ и Казахстана в двух сферах: во-первых, розыскная деятельность, и во-вторых, борьба с незаконным оборотом синтетических наркотиков.