Вестник Кавказа

Глава МВД России прибыл в Казахстан

Глава МВД России прибыл в Казахстан
© Фото: МВД России
Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев прибыл в Усть-Каменогорск (административный центр Восточно-Казахстанской области).

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прилетел в Усть-Каменогорск – город на востоке Казахстана, сообщается на сайте МВД РФ.

"Российский министр примет участие в заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Казахстан"

– пресс-служба министерства

На повестке мероприятия – текущая ситуация и дальнейшие перспективы сотрудничества органов внутренних дел РФ и Казахстана в двух сферах: во-первых, розыскная деятельность, и во-вторых, борьба с незаконным оборотом синтетических наркотиков.

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