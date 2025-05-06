Вестник Кавказа

Глава Минсельхоза Грузии отменил визит в Армению

Глава Минсельхоза Грузии отменил визит в Армению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинский министр сельского хозяйства не приедет в Ереван. Вместо него в соседнюю республику отправится замглавы ведомства.

Глава Минсельхоза Грузии Давид Сонгулашвили отказался от визита в Армению. Об этом информирует Минэкономики Армении.

Накануне Сонгулашвили пообщался по телефону с армянским коллегой Геворгом Папояном. В ходе беседы грузинский министр извинился и сообщил, что из-за загруженности графика не сможет посетить соседнюю республику. Вместо него в Ереван приедет заместитель министра.

В Минэкономики Армении подчеркнули, что отмена визита не помешала сторонам достигнуть прогресса в вопросе запрета транзита через Грузию армянской алкогольной продукции. Как отмечается, 52 грузовика с коньяком уже проехали, еще 72 автомобиля с алкоголем ждут разрешения.

"52 автомобиля получили разрешение на пересечение грузинской границы и въезд в Россию, но еще 72 грузовика остаются в Грузии, ведутся работы по обеспечению их передвижения"

– армянское ведомство

 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
550 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.