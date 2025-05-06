Глава Минсельхоза Грузии отменил визит в Армению

Грузинский министр сельского хозяйства не приедет в Ереван. Вместо него в соседнюю республику отправится замглавы ведомства.

Глава Минсельхоза Грузии Давид Сонгулашвили отказался от визита в Армению. Об этом информирует Минэкономики Армении.

Накануне Сонгулашвили пообщался по телефону с армянским коллегой Геворгом Папояном. В ходе беседы грузинский министр извинился и сообщил, что из-за загруженности графика не сможет посетить соседнюю республику. Вместо него в Ереван приедет заместитель министра.

В Минэкономики Армении подчеркнули, что отмена визита не помешала сторонам достигнуть прогресса в вопросе запрета транзита через Грузию армянской алкогольной продукции. Как отмечается, 52 грузовика с коньяком уже проехали, еще 72 автомобиля с алкоголем ждут разрешения.

"52 автомобиля получили разрешение на пересечение грузинской границы и въезд в Россию, но еще 72 грузовика остаются в Грузии, ведутся работы по обеспечению их передвижения"

– армянское ведомство