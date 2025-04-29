Бочоришвили едет в Ереван

Министр иностранных дел Грузии в скором времени посетит Армению. Во время визита в соседнюю республику она пообщается с местным коллегой.

В ближайшие дни глава МИД Грузии Мака Бочоришвили приедет в Армению. Об этом сообщил 5 июня глава армянского МИД Арарат Мирзоян, выступая в парламенте на обсуждении отчета о выполнении госбюджета страны за 2024 год.

Он подчеркнул, что цель поездки грузинского министра – участие в Днях культуры Грузии.

"Бочоришвили будет находиться в Армении в рамках Дней культуры Грузии"

– Арарат Мирзоян

Руководитель армянского внешнеполитического ведомства отметил, что он планируется встретится с коллегой из Грузии.

Напомним, в начале прошлого года Армения и Грузия заключили декларацию о стратегическом партнерстве. Своо подписи под документом поставили премьер-министры стран.