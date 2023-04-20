Глава МИД Израиля и президент Туркменистана провели переговоры

Опубликовано: 13:33, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министр иностранных дел Израиля начал официальный визит в Туркменистан. Здесь он провел переговоры с главой страны. Планируется, что глава МИД откроет посольство Израиля в Туркменистане.

Глава МИД Израиля Эли Коэн и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели переговоры в Ашхабаде.

Стороны обсудили укрепление двусторонних связей Израиля и Туркменистана, сотрудничество в области кибербезопасности, охраны границ, управления водными ресурсами и сельскохозяйственные технологии.

Также на повестке переговоров были вопросы отношений со странами Центральной Азии и региональная безопасность. В частности, туркменский лидер заявил о том, что рассматривает возможность открытия посольства в Израиле.

«Туркменистан – энергетический центр, стратегически расположенный и граничащий с Ираном. Укрепление отношений между нашими странами будет способствовать безопасности, стабильности и экономике»

– сказал Коэн.

Ранее сообщалось, что в ходе официального визита в Туркменистан Коэн откроет посольство Израиля в Ашхабаде. Это событие будет приурочено к 30-летию установления двусторонних отношений. Также шеф израильской дипломатии проведет встречи с своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым и представителями еврейской общины страны.