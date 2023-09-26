Глава МИД ИРИ рассказал об инициативе Японии по иранской ядерной программе

Опубликовано: 16:24, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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Япония предлагала свою инициативу для восстановления ядерной сделки с Ираном, однако группа шести не прислушалась к ней, заявил сегодня министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян.

Токио предлагал инициативу для восстановления ядерной сделки Ирана с группой шести, заявил сегодня в интервью японскому агентству Kyodo глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Иран считает позитивной любую инициативу Японии, отвечающую нашим интересам, и приветствует конструктивную роль Токио в восстановлении ядерной сделки"

- Хосейн Амир Абдоллахиян

Также глава иранского внешнеполитического ведомства посетовал, что процесс переговоров п иранской ядерной программе задерживают неуступчивость США, Великобритании, Франции и Германии и их вмешательство во внутренние дела Ирана, передает иранское информационное агентство ИРНА.

О подробностях этой инициативы министр не рассказал, отметив, что он сам узнал о ней лишь летом во время своего визита в Токио.