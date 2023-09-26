Глава МИД ИРИ рассказал об инициативе Японии по иранской ядерной программе

Токио предлагал инициативу для восстановления ядерной сделки Ирана с группой шести, заявил сегодня в интервью японскому агентству Kyodo глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.
"Иран считает позитивной любую инициативу Японии, отвечающую нашим интересам, и приветствует конструктивную роль Токио в восстановлении ядерной сделки"
- Хосейн Амир Абдоллахиян
Также глава иранского внешнеполитического ведомства посетовал, что процесс переговоров п иранской ядерной программе задерживают неуступчивость США, Великобритании, Франции и Германии и их вмешательство во внутренние дела Ирана, передает иранское информационное агентство ИРНА.
О подробностях этой инициативы министр не рассказал, отметив, что он сам узнал о ней лишь летом во время своего визита в Токио.