Глава МИД Грузии совершит первый визит в Азербайджан

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили совершит официальный визит в Азербайджан – первый после назначения на пост главы грузинского внешнеполитического ведомства. Об этом стало известно на ее встрече с послом Азербайджана в Тбилиси Фаигом Гулиевым.

Визит главы МИД Грузии Маки Бочоришвили в Баку состоится в скором времени, рассказали во внешнеполитическом ведомстве страны.

Соответствующие планы были озвучены на встрече Бочоришвили с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым. На ней дипломаты рассмотрели актуальные вопросы азербайджано-грузинских отношений.

"В этом контексте особое внимание было уделено предстоящему официальному визиту главы грузинского внешнеполитического ведомства в Азербайджанскую Республику, а также проведению в Баку 10-го заседания Межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами"

– МИД Грузии

Бочоришвили обратила внимание на то, что отношения между Баку и Тбилиси носят стратегический характер, а также реализуются по широкому спектру направлений.

Участники беседы дали высокую оценку достигнутым результатам успешного двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и энергетической областях.

Особой темой встречи стало обеспечение стабильности в регионе и его мирного развития. Бочоришвили и Гулиев заявили о готовности Грузии и Азербайджана к дальнейшему углублению стратегического партнерства и ускорению его развития.