Глава МИД Грузии совершит первый визит в Азербайджан

Визит главы МИД Грузии Маки Бочоришвили в Баку состоится в скором времени, рассказали во внешнеполитическом ведомстве страны.
Соответствующие планы были озвучены на встрече Бочоришвили с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым. На ней дипломаты рассмотрели актуальные вопросы азербайджано-грузинских отношений.
"В этом контексте особое внимание было уделено предстоящему официальному визиту главы грузинского внешнеполитического ведомства в Азербайджанскую Республику, а также проведению в Баку 10-го заседания Межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами"
– МИД Грузии
Бочоришвили обратила внимание на то, что отношения между Баку и Тбилиси носят стратегический характер, а также реализуются по широкому спектру направлений.
Участники беседы дали высокую оценку достигнутым результатам успешного двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и энергетической областях.
Особой темой встречи стало обеспечение стабильности в регионе и его мирного развития. Бочоришвили и Гулиев заявили о готовности Грузии и Азербайджана к дальнейшему углублению стратегического партнерства и ускорению его развития.