Глава МИД Грузии посетит Турцию

Министр иностранных дел Грузии прибудет в Турцию с визитом. Он проведет переговоры с коллегой Хаканом Фиданом и руководителем парламента.

Глава грузинской дипломатии Илья Дарчиашвили отправился с рабочим визитом в Турцию, передает телеканал "Имеди".

В рамках поездки Дарчиашвили проведет переговоры с руководителем турецкого МИД Хаканом Фиданом и главой парламента республики Нуманом Курдулмушем.

Стороны намерены обсудить стратегическое партнерство дух стран, пути его углубления и текущую повестку дня в отношении Тбилиси и Анкары.