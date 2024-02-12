Вестник Кавказа
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Главы МИД Грузии и Турции обсудили последние события в регионе

Главы МИД Грузии и Турции
© Фото: сайт МИД Грузии
Последние события на Южном Кавказе стали одной из главных тем встречи руководителей внешнеполитических ведомств Грузии и Турции. Стороны также поговорили о вопросах безопасности.

В четверг, 15 февраля, состоялась встреча глав МИД Грузии и Турции. Об этом рассказали в грузинском ведомстве.

Центральными темами разговора Ильи Дарчиашвили и Хакана Фидана стали ситуация на Южном Кавказе и вопросы региональной безопасности.

"Министры вновь отметили важность обеспечения мира для стабильного развития региона. В этой связи была отмечена роль Грузии и Турции"

– пресс-служба ведомства

Кроме того, стороны коснулись реализации проектов в сфере транзита и энергетики. В частности, было обращено внимание на важность магистрали Баку-Тбилиси-Карс и проекта "Средний коридор".

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