Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем президента России

Опубликовано: 17:47, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня провел встречу со спецпредставителем президента РФ Русланом Эдельгериевым, стороны обсудили сотрудничество Азербайджана и России.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня провел встречу с советником президента РФ, специальным представителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым, сообщает МИД Азербайджана.

"На встрече обсуждались текущее сотрудничество между Азербайджаном и Россией, в том числе перспективы возможного партнерства в области охраны окружающей среды, вопросы, вытекающие из 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), текущая ситуация в регионе после антитеррористической операции Азербайджана, а также гуманитарные вопросы"

- МИД Азербайджана

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства подробно проинформировал российского коллегу о призывах к Армении в установлении мира и безопасности в регионе, а также о причинах проведения локальной антитерроризстической операции, которую Азербайджан провел на своей суверенной территории в полном соответствии с международным гуманитарным правом. В частности, министр выразил надежду на то, что прекращение существования армянских незаконных формирований, являющихся главной угрозой в регионе, послужит миру и стабильности. Джейхун Байрамов проинформировал Руслана Эдельгериева о проходящем сейчас процессе их разоружения, а также о неотложных мерах, предпринимаемых страной для удовлетворения потребностей армянских жителей и о переговорах по реинтеграции армянских жителей.

Глава МИД АР еще раз подчеркнул приверженность Азербайджана диалогу по реинтеграции проживающих в Карабахе армян, а также заверил, что страна будет продолжать комплексные меры для удовлетворения потребностей армянских жителей.

Также в ходе встречи стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.