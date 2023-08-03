Глава МИД Азербайджана встретился с советником Госдепа США

Опубликовано: 16:50, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Джейхун Байрамов провел переговоры с советником американского Госдепа по Кавказу. Стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе и армяно-азербайджанское урегулирование.

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов провел встречу со старшим советником американского Госдепа по переговорам на Кавказе Луи Боно, сообщает пресс-служба МИД АР.

Стороны поговорили о ситуации на Южном Кавказе, армяно-азербайджанском урегулировании и перспективах переговоров между Баку и Ереваном.

Как отметил Байрамов, Ереван отказывается выполнять свои обязательства и продолжает предъявлять претензии на целостность и суверенитет Азербайджана. Кроме того, Армения препятствует открытию коммуникаций, что никак не приближает регион к миру.

При этом он подчеркнул, что предложение Азербайджана об использовании дороги Агдам-Ханкенди для помощи армянским жителям Карабахского экономического района Азербайджана остается в силе. Байрамов также указал на попытки Армении вмешаться в усилия Баку по реинтеграции карабахских армян.

Помимо этого, министр и советник обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.