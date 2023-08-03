РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Глава МИД Азербайджана встретился с советником Госдепа США

Глава МИД Азербайджана встретился с советником Госдепа США
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Джейхун Байрамов провел переговоры с советником американского Госдепа по Кавказу. Стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе и армяно-азербайджанское урегулирование.

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов провел встречу со старшим советником американского Госдепа по переговорам на Кавказе Луи Боно, сообщает пресс-служба МИД АР.

Стороны поговорили о ситуации на Южном Кавказе, армяно-азербайджанском урегулировании и перспективах переговоров между Баку и Ереваном.

Как отметил Байрамов, Ереван отказывается выполнять свои обязательства и продолжает предъявлять претензии на целостность и суверенитет Азербайджана. Кроме того, Армения препятствует открытию коммуникаций, что никак не приближает регион к миру.

При этом он подчеркнул, что предложение Азербайджана об использовании дороги Агдам-Ханкенди для помощи армянским жителям Карабахского экономического района Азербайджана остается в силе. Байрамов также указал на попытки Армении вмешаться в усилия Баку по реинтеграции карабахских армян.

Помимо этого, министр и советник обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Зачем советник Госдепа США прилетел на Южный Кавказ?

Зачем советник Госдепа США прилетел на Южный Кавказ?

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1070 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version