Глава МИД Азербайджана провел встречу с советником Госдепа США по переговорам на Кавказе

Опубликовано: 17:40, 16 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Глава МИД Азербайджана и представитель Госдепа США обсудили ситуацию на Южном Кавказе, стабилизации которой мешают провокации армянской стороны. Также Байрамов указал на то, что непреемлимо, чтобы американская сторона повторяла претензии Еревана.

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Главной темой встречи стал процесс нормализации и установления мира между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов сообщил советнику, что армянское руководство и незаконные сепаратисты в Ханкенди являются стороной, препятствующей реализации договоренности об одновременном открытии дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги, которая была достигнута 1 сентября в ходе контактов между лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Также армянское руководство и сепаратисты мешают реализации и прежних договоренностей, отметил он.

Блокировка дорог представляет собой доказательство, что если в регионе и существует «блокада», то она носит вовсе не гуманитарный, а политический характер.

«Неприемлемо, чтобы на фоне конструктивной позиции нашей страны ряд международных партнеров, близко знакомых с ситуацией в регионе, в том числе американская сторона, поддавшись небылицам Армении, повторяли претензии армянской стороны»

– Байрамов

Министр отметил, что беспочвенные обвинения армянской стороны нашли отражение в недавнем выступлении и.о. помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Юри Ким. Тот факт, что Ким умолчала в Сенате о препятствовании Ереваном и его незаконным марионеточным режимом на территории Азербайджана параллельному открытию Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги, создает ложное впечатление о ситуации, подчеркнул Байрамов.

Он также рассказал старшему советнику Госдепа о том, что последние шаги армянского руководства поощряют сепаратизм на азербайджанских территориях и наносят серьезный удар по нормализации и мирному процессу.