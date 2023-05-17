Глава МИД Азербайджана поговорил с госминистром Великобритании о восстановлении Карабаха

В среду в Рейкьявике прошла встреча главы МИД Азербайджана и госминистра Великобритании по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии и ООН. Переговоры Джейхуна Байрамова и Тарика Махмуда Ахмада состоялись на полях саммита Совета Европы.
В ходе беседы стороны поговорили о связах Азербайджана и Великобритании, а также об обстановке на Южном Кавказе.
В частности, глава внешнеполитического ведомства рассказал собеседнику о строительных работах, которые в настоящее время ведутся в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также о нормализации азербайджано-армянских отношений. При этом он поблагодарил Лондон за поддержку в борьбе с минной угрозой.
Со своей стороны, Ахмад обратил внимание на то, что важно расширять диалог между Баку и Лондоном. Он подчеркнул, что Соединенное Королевство поддерживает усилия, направленные на установление мира на Южном Кавказе, а также нормализацию между Азербайджаном и Арменией.