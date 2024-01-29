Глава МИД Азербайджана и генсек ШОС обсудили выборы в стране

Глава МИД Азербайджана провел встречу с генсеком ШОС. Стороны обсудили сотрудничество АР и ШОС, а также предстоящие выборы президента республики.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с генсеком Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином. Стороны обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана с ШОС и внеочередные президентские выборы, которые пройдут в стране 7 февраля.

«Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан как партнер по диалогу ШОС осуществляет полезное сотрудничество с организацией в вопросах региональной безопасности, а также продвижении таких коммуникационных проектов, как транспортные коридоры Восток - Запад и Север – Юг»

– пресс-служба азербайджанского МИД.

Байрамов отметил также, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ШОС, указал на важность оценки перспектив взаимодействия в экономической, торговой, энергетической, инвестиционной, гуманитарной, туристической сферах.

Говоря о предстоящих внеочередных выборах президента Азербайджана Байрамов отметил, что они впервые пройдут на всей территории страны.

«Граждане, вернувшиеся в свои дома благодаря восстановительным работам, проводимым на освобожденных от оккупации территориях, впервые смогут реализовать свое избирательное право на родных землях»

– пресс-служба азербайджанского МИД.

В свою очередь, Чжан Мин, возглавляющий наблюдательную миссию ШОС на выборах, подчеркнул, что высокий уровень организации процесса подготовки к выборам вызывает большое удовлетворение.