Глава МАГАТЭ приедет в Иран

Последний раз руководитель агентства посещал Иран весной прошлого года. Дата новой поездки пока не определена.

Глава МАГАТЭ в скором времени совершит визит в Иран. Соответствующую информацию подтвердили 17 апреля в Организации по атомной энергии Исламской Республики.

"Рафаэль Гросси в ближайшее время посетит Иран"

– руководитель ОАЭИ Мохаммад Эслами

Ранее сообщалось, что Гросси планирует приехать в Исламскую Республику в период с конца апреля до конца мая. В это время в столице страны будет проходить первая Международная ядерная конференция.

Несколько дней назад стало известно, что МАГАТЭ временно отзовет своих инспекторов из ИРИ на фоне региональной напряженности.