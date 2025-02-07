Глава МАГАТЭ Гросси совершит визит в Россию осенью

В "Росатоме" заявили, что визит Рафаэля Гросси в Москву состоится в сентябре. Глава МАГАТЭ приезжал в Россию в июне этого года.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о предстоящем визите руководителя Международного агентства по атомной энергетике Рафаэля Гросси в Россию.

Глава госкорпорации отметил, что Гросси приедет в Москву в конце сентября на Всемирную атомную неделю, которая будет посвящена 80-летию атомной отрасли России.

Стоит добавить, что гендиректор Агентства в июне посещал Россию. Так, Гросси приезжал в Калининград для участия в очередном раунде консультаций РФ – МАГАТЭ.