Глава Казахстана прибыл в Санкт-Петербург

Лидер Республики Казахстан прилетел в Санкт-Петербург, где будет принимать участие во встрече ЕАЭС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина, чтобы поучаствовать в заседании ЕАЭС. Информацию об этом опубликовала пресс-служба президента РК в своем telegram-канале.

"Лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов. Президент Казахстана также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ"

– пресс-служба президента РК

В рамках ЕАЭС будут подписаны документы о создании зоны свободной торговли с Ираном.

