Глава Казахстана прибыл в Санкт-Петербург

Лидер Республики Казахстан прилетел в Санкт-Петербург, где будет принимать участие во встрече ЕАЭС.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина, чтобы поучаствовать в заседании ЕАЭС. Информацию об этом опубликовала пресс-служба президента РК в своем telegram-канале.
"Лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов. Президент Казахстана также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ"
– пресс-служба президента РК
В рамках ЕАЭС будут подписаны документы о создании зоны свободной торговли с Ираном.
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