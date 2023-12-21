Гимнастки из Загаталы и Гаха начали тренироваться в Баку

Одиннадцать юных грации из Загаталы и Гаха приехали на сборы в Баку. Тренировки проходят в Национальной арене гимнастики.

Юные гимнастки из Загаталы и Гаха приехали в Баку, где в Национальной арене гимнастики проходят учебно-тренировочные сборы. Наставник юниорок Севда Рамазанова отметила, что такой вид активности крайне важен для ее воспитанниц. Неслучайно число желающих поучаствовать в сборах растет: если в прошлом году приехало четыре спортсменки, то в 2024 году в Баку тренируется уже 11 гимнасток.

«Сборы проходят в течение недели. В прошлом году наши гимнастки также принимали участие в учебно-тренировочных сборах в Национальной арене гимнастики»

– Севда Рамазанова

Далее она рассказала, что в ходе тренировок повышается физическая подготовка спортсменок, совершенствуется их техника работы с предметами.

«За период сборов спортсменки получают ценный и важный опыт. После прошлогодних сборов, воспитанницы показали очень хорошие результаты на соревнованиях. Верю, что и в этом году количество, завоеванных ими наград возрастет»

– Севда Рамазанова

В заключение тренер поблагодарила за предоставленную возможность Федерацию гимнастики Азербайджана.