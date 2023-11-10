Названы новые даты старта Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку

В мае в Азербайджане стартует Кубок Европы по художественной гимнастике. Соревнования пройдут с 3 по 5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку.

Баку впервые примет Кубок Европы по художественной гимнастике, проинформировали в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Отмечается, что соревнования пройдут при организации Европейской гимнастики (European Gymnastics) в Национальной арене гимнастики. Первенство продлится с 3 по 5 мая.

Кубок Европы будет открыт для всех стран-членов Международной федерации гимнастики.

«Финалы соревнований пройдут в многоборье, командном зачете и индивидуальной программе. В соревнованиях примут участие не только взрослые гимнастки, но и юниорки»

– пресс-служба Федерации гимнастики Азербайджана.