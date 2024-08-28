Вестник Кавказа

Гига Очхикидзе принес Грузии первое "золото" Паралимпиады в Париже

Гига Очхикидзе принес Грузии первое "золото" Паралимпиады в Париже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия получила второе за все время независимости паралимпийское "золото" – его заслужил благодаря мировому рекорду по толканию ядра параатлет Гига Очхикидзе.

Параатлет Гига Очхикидзе завоевал сегодня второе в истории грузинского спорта "золото" Паралимпийских игр. Он стал чемпионом Паралимпиады в Париже в толкании ядра.

Очхикидзе также поставил мировой и паралимпийский рекорд по толканию ядра, забросив снаряд на отметку в 966 см.

Его награда стала второй в копилке грузинской сборной на текущих Паралимпийских играх и первым "золотом" этих соревнований – ранее у Грузии была лишь "бронза" паратхэквондистки Анны Джапаридзе.

Напомним, Паралимпиада в Париже началась в эту среду и продлится до воскресенья 8 сентября. Сборная Грузия на соревнованиях представлена 14 спортсменами.

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