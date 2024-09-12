Вестник Кавказа

Германия заморозила научное сотрудничество с Грузией

Германия заморозила научное сотрудничество с Грузией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти ФРГ приостановили на неопределенный срок взаимодействие с Грузией в области науки. Это решение скажется в том числе на грузинских студентах.

Германия поставила на паузу научное сотрудничество с Грузией. Об этом написал на своих страницах в соцсетях посол ФРГ в Тбилиси Петер Фишер.

"Министр образования Германии заморозил развитие научного сотрудничества с Грузией, включая студенческую мобильность, исследования и участие Грузии в программах ЕС из-за ограничений академической свободы в Грузии и приостановки процесса вступления в ЕС"

– германский дипломат

Посол подчеркнул, что граждане Грузии, учившиеся в университетах преимущественно за счет стипендий, понимают эту утрату.

Он также уточнил, что текущее финансирование, размер которого составляет почти 1 млн евро, на данный момент не пострадало.

"Это пока не повлияло на наши щедрые стипендиальные программы, такие как программы DAAD_Germany, хотя Германия с сожалением мониторит и пересматривает все аспекты своих отношений с Грузией"

– посол Германии

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