Германия заморозила научное сотрудничество с Грузией

Германия поставила на паузу научное сотрудничество с Грузией. Об этом написал на своих страницах в соцсетях посол ФРГ в Тбилиси Петер Фишер.
"Министр образования Германии заморозил развитие научного сотрудничества с Грузией, включая студенческую мобильность, исследования и участие Грузии в программах ЕС из-за ограничений академической свободы в Грузии и приостановки процесса вступления в ЕС"
– германский дипломат
Посол подчеркнул, что граждане Грузии, учившиеся в университетах преимущественно за счет стипендий, понимают эту утрату.
Он также уточнил, что текущее финансирование, размер которого составляет почти 1 млн евро, на данный момент не пострадало.
"Это пока не повлияло на наши щедрые стипендиальные программы, такие как программы DAAD_Germany, хотя Германия с сожалением мониторит и пересматривает все аспекты своих отношений с Грузией"
– посол Германии