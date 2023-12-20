Генпрокуроры Азербайджана и Ирана встретились в онлайн-формате

В формате видеоконференции прошла встреча генпрокуроров Азербайджана и Ирана. Стороны обсудили теракт в посольстве Азербайджана и обменялись мнениями по другим вопросам.

Генеральные прокуроры Азербайджана и Ирана Кямран Алиев и Мохаммад Казем Мовахеди-Азад провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры АР.

Стороны обсудили проведение судебного рассмотрения по уголовному делу о теракте в азербайджанском посольстве в Тегеране в январе этого года, а также ускорение принятия решения и механизмы правового сотрудничества.

Помимо этого, генпрокуроры обменялись мнениями по другим вопросам, которые представляют взаимный интерес в сфере правового сотрудничества.