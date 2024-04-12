G7 призвала Баку и Ереван придерживаться мирного процесса

"Семерка" отмечает, что республики Южного Кавказа не должны применять силу в урегулировании отношений. Это ключевой фактор для достижения долгосрочного мира между странами.

Азербайджану и Армении нужно стремиться к мирному урегулированию. Об этом сказано в распространенном 19 апреля заявлении глав МИД G7.

"Мы призываем Армению и Азербайджан оставаться полностью приверженными мирному процессу для достижения достойного и прочного мира, основанного на принципах неприменения силы, уважения суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности"

– "Большая семерка"

Министры отметили, что поощряют шаги, направленные на обеспечение безопасного возвращения домой беженцев и перемещенных лиц.

Помимо этого, они подтвердили намерение содействовать конструктивным контактам на различных уровнях, прежде всего в рамках переговорных рамок, которые были предоставлены Евросоюзом и Соединенными Штатами.