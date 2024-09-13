Вестник Кавказа

Футбольному клубу из Ставрополья запретили играть дома из-за неровных ворот

Футбольному клубу из Ставрополья запретили играть дома из-за неровных ворот
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пятигорский "Машук-КМВ" какое-то время будет принимать соперников в соседнем городе. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что на домашнем стадионе клуба установлены неровные ворота.

Футбольный клуб "Машук-КМВ" временно будет проводить домашние матчи в Ессентуках, говорится в Telegram-канале "ФНЛ с Ильевым".

Согласно информации, клубу из Пятигорска, выступающему во Второй лиге А, запретили принимать своих соперников на родном стадионе, поскольку было обнаружено, что одна штанга ворот длиннее другой.

После того, как проблему с воротами решат, пятигорская команда сможет вернуться на родной стадион.

Турнирная таблица

На данный момент "Машук-КМВ" занимает 5-е место в Группе СЕРЕБРО Второй лиги А. В активе команды 14 очков. Лидирует в первенстве "Родина-2", набравшая 18 очков.

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