Вестник Кавказа

Футбольная сборная Азербайджана определилась со следующим соперником

Футбольная сборная Азербайджана определилась со следующим соперником
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские футболисты сыграют весной против сборной Беларуси. Игра запланирована на двадцатые числа марта.

Сборная Азербайджана по футболу через несколько месяцев сыграет с национальной командой Беларуси. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте АФФА.

Товарищеская игра пройдет в Баку 25 марта. Точное время встречи будет известно позже.

Свой последний на данный момент матч подопечные Фернанду Сантуша провели в Лиге Наций против команды Швеции. Игра состоялась 19 ноября и завершилась в пользу шведской команды со счетом 6:0.

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