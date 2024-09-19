Футбольная сборная Азербайджана определилась со следующим соперником

Азербайджанские футболисты сыграют весной против сборной Беларуси. Игра запланирована на двадцатые числа марта.

Сборная Азербайджана по футболу через несколько месяцев сыграет с национальной командой Беларуси. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте АФФА.

Товарищеская игра пройдет в Баку 25 марта. Точное время встречи будет известно позже.

Свой последний на данный момент матч подопечные Фернанду Сантуша провели в Лиге Наций против команды Швеции. Игра состоялась 19 ноября и завершилась в пользу шведской команды со счетом 6:0.