Форвард сборной Азербайджана присоединился к "Мотору"

Азербайджанский форвард Ренат Дадашов стал игроком польского "Мотора". Последние полгода он выступал за "Радомяк".

Нападающий сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов стал игроком польского "Мотора". Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

Стороны заключили однолетнее соглашение с опцией продления еще на один год.

В интервью клубной пресс-службе 26-летний форвард отметил, что рад стать игроком "Мотора".

"С нетерпением жду начала нового сезона, который, надеюсь, будет для нас очень успешным. Слышал, что на первый матч возможен аншлаг, поэтому с еще большим нетерпением жду воскресного матча"

– Ренат Дадашов

Напомним, в прошлом сезоне Дадашов выступал на правах аренды за "Хатайспор". После этого он присоединился к "Анкарагюджю", а затем защищал цвета польского "Радомяка".