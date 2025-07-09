Вестник Кавказа

Форвард сборной Азербайджана присоединился к "Мотору"

Ренат Дадашов
© Фото: соцсети Рената Дадашова
Азербайджанский форвард Ренат Дадашов стал игроком польского "Мотора". Последние полгода он выступал за "Радомяк".

Нападающий сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов стал игроком польского "Мотора". Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

Стороны заключили однолетнее соглашение с опцией продления еще на один год.

В интервью клубной пресс-службе 26-летний форвард отметил, что рад стать игроком "Мотора".

"С нетерпением жду начала нового сезона, который, надеюсь, будет для нас очень успешным. Слышал, что на первый матч возможен аншлаг, поэтому с еще большим нетерпением жду воскресного матча"

– Ренат Дадашов

Напомним, в прошлом сезоне Дадашов выступал на правах аренды за "Хатайспор". После этого он присоединился к "Анкарагюджю", а затем защищал цвета польского "Радомяка".

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