Вестник Кавказа

Форум о горных территориях в Дагестане соберет свыше 300 гостей

Форум о горных территориях в Дагестане соберет свыше 300 гостей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столица Дагестана примет форум "Устойчивое развитие горных территорий". Он состоится в октябре и примет более 300 гостей.

Международный форум "Устойчивое развитие горных территорий" пройдет в Махачкале с 1 по 3 октября, рассказали в правительстве Дагестана.

Планируется, что он соберет более 300 гостей.

"Для участия в форуме уже заявлено порядка 300 человек, в том числе представители федеральных и региональных органов власти, научного сообщества, бизнеса и международного сообщества"

- правительство Дагестана

Основные цели форума – поиск механизмов адаптации горных территорий к изменениям климата и усиление роли муниципалитетов в программах устойчивого развития, передал глава дагестанского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он также выразил уверенность, что форум станет важной площадкой, которая даст возможность обменяться опытом и укрепить сотрудничество в направлении развития горных территорий.

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