Форум о горных территориях в Дагестане соберет свыше 300 гостей

Международный форум "Устойчивое развитие горных территорий" пройдет в Махачкале с 1 по 3 октября, рассказали в правительстве Дагестана.
Планируется, что он соберет более 300 гостей.
"Для участия в форуме уже заявлено порядка 300 человек, в том числе представители федеральных и региональных органов власти, научного сообщества, бизнеса и международного сообщества"
- правительство Дагестана
Основные цели форума – поиск механизмов адаптации горных территорий к изменениям климата и усиление роли муниципалитетов в программах устойчивого развития, передал глава дагестанского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Он также выразил уверенность, что форум станет важной площадкой, которая даст возможность обменяться опытом и укрепить сотрудничество в направлении развития горных территорий.